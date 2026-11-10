Biaya yang Harus Dibayar Manchester United untuk Mendatangkan Mauricio Pochettino

JawaPos.com - Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi Mauricio Pochettino sebagai solusi terbaik untuk memimpin era pasca-Michael Carrick.

Namun, pelatih asal Argentina tersebut saat ini masih terikat kontrak sebagai juru taktik Tim Nasional Amerika Serikat (USMNT).

Dengan posisi Setan Merah yang terlempar ke zona degradasi Liga Premier, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada memutuskan untuk mengambil langkah tegas.

Manajemen klub memanfaatkan jeda internasional bulan November untuk merencanakan perubahan besar di jajaran staf kepelatihan Old Trafford.

Sembari menunggu pengumuman resmi dari klub, sejumlah sumber media terpercaya memprediksi masa jabatan Carrick akan berakhir dalam waktu dekat.

Syarat Biaya Rp182 Miliar untuk Mengaktifkan Klausul Pelepasan Sebelum nama Pochettino mencuat, mantan manajer Newcastle United, Eddie Howe, sempat menjadi favorit kuat untuk mengambil alih kursi pelatih.

Pria berkebangsaan Inggris berusia 48 tahun tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang solid serta berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Newcastle pada bulan Juli.

Namun, peta persaingan berubah secara mendadak ketika Pochettino tiba-tiba melejit sebagai kandidat teratas. Situasi ini terbilang mengejutkan mengingat ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Federasi Sepak Bola AS (US Soccer) yang mengikatnya hingga Piala Dunia 2030.