Michael Carrick Terancam Dipecat, Manchester United Pertimbangkan Opsi Pengganti!

JawaPos.com - Posisi Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United sedang terancam. Manajemen klub sedang mempertimbangkan untuk memecatnya di minggu ini.

Menurut laporan Fabrizio Romano, ada pertemuan yang berlangsung selama 24 jam terakhir. Pertemuan tersebut menyatakan bahwa Manchester United serius untuk memecat Michael Carrick.

"Setelah pertemuan yang berlangsung selama 24 jam terakhir, United secara serius mempertimbangkan semua opsi untuk menggantikan Carrick minggu ini," tulis Fabrizio Romano di Instagram, Selasa (10/11/2026).

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Meskipun demikian, manajemen Manchester United belum memberi informasi tentang pergantian pelatih kepada para pemain. Bahkan, Carrick dan staf kepelatihan tidak mengetahui hal itu dan masih memimpin sesi latihan meski dengan sedikit pemain karena beberapa dipanggil membela negaranya di jeda internasional.

"Manchester United tidak mengkomunikasikan apa pun kepada para pemain, begitu pula kepada Carrick/staf pelatih, tetapi tinjauan internal sedang berlangsung," tutup Fabrizio Romano.

"Carrick diperkirakan akan memimpin latihan seperti biasa pagi ini dengan jumlah pemain yang lebih sedikit karena sejumlah bintang United telah berangkat untuk tugas internasional," tulis laporan dari Mail Sport, Selasa (10/11/2026).

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Sementara itu, CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Man United, Jason Wilcox, diperkirakan akan melakukan panggilan video bersama Sir Jim Ratcliffe.

Hasil buruk terus dialami Carrick bersama Manchester United. Di Liga Inggris, mereka hanya meraih satu kemenangan, lima imbang, dan empat kekalahan yang membuat mereka berada di posisi ke-18 dan di zona degradasi.