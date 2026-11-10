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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 22.15 WIB

Prediksi Skor Grimsby Town vs Nottingham Forest U-21: Kans The Mariners Menang Besar!

Grimsby Town berpeluang meraih kemenangan besar ketika menjamu Nottingham Forest Under-21s dalam pertandingan penentuan Grup F EFL Trophy 2026/2027 di Blundell Park. (Grimsby Town) - Image

Grimsby Town berpeluang meraih kemenangan besar ketika menjamu Nottingham Forest Under-21s dalam pertandingan penentuan Grup F EFL Trophy 2026/2027 di Blundell Park. (Grimsby Town)

JawaPos.com — Grimsby Town berpeluang meraih kemenangan besar saat menjamu Nottingham Forest Under-21s dalam pertandingan terakhir Grup F EFL Trophy 2026/2027 Zona Utara di Blundell Park, Rabu (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur, dengan tuan rumah lebih diunggulkan berkat produktivitas serangan mereka.

Pertandingan Grimsby Town vs Nottingham Forest U-21 diprediksi berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan tidak mempunyai banyak pilihan selain memburu tiga poin.

Meski menghadapi persoalan kebugaran setelah pertandingan panjang di FA Cup, The Mariners tetap memiliki kualitas untuk mengamankan kemenangan dengan prediksi skor 4-2.

Grimsby Town datang dengan modal positif setelah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir di League Two.

Sebaliknya, Nottingham Forest U-21 membawa ancaman dari barisan pemain muda yang mulai menemukan ketajaman, terutama melalui penampilan produktif Fuad Smith.

Grimsby Town Sedang Produktif, Modal 11 Gol dalam Tiga Pertandingan

Grimsby Town menunjukkan perkembangan menggembirakan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir League Two melawan Rochdale, Gillingham, dan York City.

Lebih menarik lagi, pasukan David Artell berhasil mencetak 11 gol sepanjang rangkaian pertandingan tersebut.

Produktivitas tersebut membawa The Mariners melesat ke peringkat keenam klasemen sementara League Two.

Editor: Banu Adikara
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