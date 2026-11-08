Manchester City Keok 1-3! Nottingham Forest Catat Kemenangan Kandang Perdana Musim Ini

JawaPos.com - Nottingham Forest secara mengejutkan berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 di The City Ground, Nottingham pada Minggu (8/11). Hasil itu membuat tren negatif Manchester City di Premier League semakin panjang.

Setelah mengawali musim dengan tujuh kemenangan beruntun, The Citizens saat ini justru mencatatkan tiga kekalahan secara beruntun. Hasil itu membuat Manchester City tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan selisih enam poin dari Arsenal yang memimpin setelah 10 pertandingan.

Nottingham Forest langsung memberikan kejutan sejak awal pertandingan. Ketika laga baru berjalan enam menit, Jair Cunha berhasil membawa tuan rumah unggul 1-0. Gol itu berawal dari kesalahan Josko Gvardiol dalam mengantisipasi penguasaan bola.

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Jair Cunha berhasil merebut bola lalu menggiringnya ke area pertahanan Manchester City sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut kiri bawah gawang Gianluigi Donnarumma. Manchester City berusaha merespons lewat sejumlah serangan. Namun, penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-18, Nottingham Forest justru berhasil menggandakan keunggulan. Liam Delap memanfaatkan kelengahan lini tengah Manchester City setelah Xaver Schlager memenangkan perebutan bola.

Delap lalu membawa bola dari tengah lapangan tanpa mendapatkan tekanan berarti. Pemain berusia 23 tahun itu melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan Donnarumma. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Nottingham Forest.

Tuan rumah hampir menambah gol ketiga dua menit berselang. Morgan Gibbs-White berhasil menembus pertahanan City dan mengirimkan umpan kepada James McAtee. Namun, peluang itu gagal dimaksimalkan setelah tembakannya melambung di atas mistar.

Manchester City sempat mendapatkan kesempatan memperkecil ketertinggalan melalui Enzo Fernandez pada menit ke-25. Namun, sundulannya dari jarak dekat masih melebar. Erling Haaland juga mencoba peruntungan pada menit ke-41. Penyerang asal Norwegia itu berhasil melewati kiper Matz Sels, tetapi tembakannya digagalkan Jair Cunha yang melakukan penyelamatan tepat di garis gawang.