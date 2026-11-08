Jeremy Doku Kecewa Man City Kalah 1-3 dari Nottingham Forest, Soroti Gol Liam Delap

Pemain Manchester City Jeremy Doku. Jeremy Doku. (Dok. Jeremy Doku)
JawaPos.com - Jeremy Doku mengungkapkan kekecewaannya setelah Manchester City kalah 1-3 dari Nottingham Forest pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di City Ground, Minggu (8/11/2026).
Doku secara khusus menyoroti gol ketiga Nottingham Forest yang dicetak Liam Delap pada menit ke-73. Gol tersebut menjadi pukulan bagi Manchester City yang saat itu tengah berusaha mengejar ketertinggalan.
"Jelas, gol ketiga datang di saat yang salah. Kami sedang dalam momen yang bagus, lalu mereka mencetak gol melalui serangan balik dan kami harus memulai dari awal lagi," kata Jeremy Doku, dikutip dari laman resmi Manchester City, Minggu (8/11/2026).
Manchester City sebenarnya sudah tertinggal dua gol pada awal pertandingan. Nottingham Forest membuka keunggulan melalui Jair pada menit keenam, sebelum Liam Delap menggandakan skor pada menit ke-18.
Doku mengakui dua gol tersebut menjadi bukti bahwa Manchester City tidak mengawali pertandingan dengan baik. Dia berharap timnya bisa segera memperbaiki performa pada laga berikutnya.
“Kami tidak memulai pertandingan dengan baik dan selalu sulit untuk bangkit kembali saat bermain tandang melawan tim seperti ini. Kami perlu bermain lebih baik," ujar pemain Timnas Belgia tersebut.
Selama jeda internasional, skuad Manchester City akan melakukan evaluasi. Mereka berupaya memperbaiki sejumlah aspek permainan yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
"Kami akan menganalisis diri kami sendiri dan mengerjakan hal-hal yang perlu kami perbaiki," pungkas Jeremy Doku.
Kekalahan dari Nottingham Forest memperpanjang catatan buruk Manchester City di Liga Inggris. The Citizens kini telah menelan tiga kekalahan beruntun di kompetisi tersebut.
Hasil negatif itu membuat tim asuhan Enzo Maresca tertinggal enam poin dari Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara.
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