FIFPRO Umumkan Daftar 11 Pemain Terbaik 2026, Harry Kane Tak Masuk Daftar

JawaPos.com - FIFPRO resmi mengumumkan daftar 11 pemain terbaik dunia 2026 kategori pria atau FIFPRO Men’s World XI.
Mereka terpilih berdasar hasil pemungutan suara dengan melibatkan 26.317 pesepak bola profesional dari berbagai negara.
Sebelumnya, FIFPRO telah mengumumkan 26 pemain yang masuk daftar nominasi.
Para pemain kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori, yakni penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang, sebelum ditentukan 11 nama terbaik.
Kejutan muncul dari tidak masuknya sejumlah pemain ternama, termasuk Harry Kane.
Penyerang Bayern Muenchen tersebut tampil impresif bersama klub dan tim nasional Inggris sepanjang musim, bahkan baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or.
Namun, namanya tidak terpilih dalam tim terbaik versi rekan-rekan sesama pesepak bola tersebut.
Selain Kane, Cristiano Ronaldo yang sebelumnya masuk daftar nominasi juga gagal menembus susunan akhir.
Sebaliknya, Lionel Messi terpilih untuk melengkapi lini serang.
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Jawa Pos
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