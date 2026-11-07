Harry Kane, Rela Menukar Ballon d’Or Demi Gelar Liga Champions Bersama Bayern Munich

Harry Kane (Bein Sports)
JawaPos.com – Harry Kane menegaskan bahwa dirinya rela menukar penghargaan Ballon d’Or berikutnya dengan gelar Liga Champions UEFA bersama Bayern Munich.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Kapten Bayern tersebut mengaku bahwa penghargaan individu memang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya, tetapi keberhasilan bersama tim memiliki arti yang lebih penting.
Kane menyebut kemenangan di kompetisi elite Eropa itu akan menjadi pengalaman luar biasa bagi dirinya dan seluruh tim.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kane meraih Ballon d’Or pertamanya, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dalam pemungutan suara.
Pada musim 2025/26, penyerang berusia 33 tahun itu tampil gemilang dengan mencetak 61 gol di seluruh kompetisi, jumlah terbanyak di antara pemain dari lima liga top Eropa.
Catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu musim sejak Cristiano Ronaldo membukukan jumlah gol serupa bersama Real Madrid pada 2014/15.
Kane juga memiliki ambisi besar untuk membawa Bayern Munich meraih gelar Liga Champions setelah timnya tersingkir pada babak semifinal musim sebelumnya dengan kekalahan agregat 5–6 dari Paris Saint-Germain.
Kane berhasil mencetak 14 gol dalam kompetisi tersebut, sekaligus menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Piala Eropa sejak 1955.
Bayern kini dipandang sebagai salah satu kandidat kuat juara, dan Kane menegaskan bahwa dirinya masih berharap dapat meraih penghargaan individu sekaligus membawa timnya mencapai kejayaan Eropa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022