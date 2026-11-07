Harry Kane, Rela Menukar Ballon d’Or Demi Gelar Liga Champions Bersama Bayern Munich

JawaPos.com – Harry Kane menegaskan bahwa dirinya rela menukar penghargaan Ballon d’Or berikutnya dengan gelar Liga Champions UEFA bersama Bayern Munich.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Kapten Bayern tersebut mengaku bahwa penghargaan individu memang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya, tetapi keberhasilan bersama tim memiliki arti yang lebih penting.

Kane menyebut kemenangan di kompetisi elite Eropa itu akan menjadi pengalaman luar biasa bagi dirinya dan seluruh tim.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kane meraih Ballon d’Or pertamanya, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal dalam pemungutan suara.

Pada musim 2025/26, penyerang berusia 33 tahun itu tampil gemilang dengan mencetak 61 gol di seluruh kompetisi, jumlah terbanyak di antara pemain dari lima liga top Eropa.

Catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu musim sejak Cristiano Ronaldo membukukan jumlah gol serupa bersama Real Madrid pada 2014/15.

Kane juga memiliki ambisi besar untuk membawa Bayern Munich meraih gelar Liga Champions setelah timnya tersingkir pada babak semifinal musim sebelumnya dengan kekalahan agregat 5–6 dari Paris Saint-Germain.

Kane berhasil mencetak 14 gol dalam kompetisi tersebut, sekaligus menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Piala Eropa sejak 1955.