Prediksi Skor Uniao Torreense vs Uniao Leiria: Tuan Rumah Berpeluang Menang

Ilustrasi Uniao Torreense menjamu Uniao Leiria di Liga Pro Portugal. (Istimewa)
JawaPos.com - Uniao Torreense akan menjamu Uniao Leiria dalam lanjutan Liga Pro Portugal 2026/2027.
Pertandingan pekan ini dijadwalkan berlangsung di Estádio Manuel Marques, Selasa (10/11) pukul 03.15 WIB.
Kedua tim sama-sama memiliki modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan terakhir.
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Meski membawa hasil positif, performa lini serang Uniao Torreense masih perlu mendapatkan perhatian.
Dalam enam pertandingan terakhir, mereka hanya mampu mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol.
Catatan tersebut menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi pelatih Luis Tralhao, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.
Namun, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Uniao Torreense.
Di sisi lain, Uniao Leiria tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah.
Produktivitas gol Uniao Leiria lebih baik jika dibandingkan dengan calon lawannya.
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Jawa Pos
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