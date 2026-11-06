Putra Cristiano Ronaldo Dipanggil Timnas Portugal U-17 untuk Kualifikasi Kejuaraan Eropa

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo Júnior mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Portugal U-17 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang, sebagaimana diumumkan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Putra sulung Cristiano Ronaldo tersebut masuk dalam daftar 23 pemain yang akan menghadapi Andorra pada 11 November, Bulgaria pada 14 November, dan Serbia pada 17 November.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan pertama bagi pemain berusia 16 tahun tersebut untuk memperkuat Portugal U-17 setelah sebelumnya menunjukkan perkembangan positif bersama kelompok usia yang lebih muda.

Pemain yang akrab disapa Cristianinho itu berposisi sebagai pemain sayap dan saat ini tergabung dalam akademi Al Nassr di Arab Saudi, klub tempat ayahnya berkarier.

Sebelumnya, anak sulung Ronaldo tersebut tampil bersama Portugal U-15 dan mencetak dua gol pada final turnamen yang berhasil dimenangkan timnya, kemudian melanjutkan kiprahnya bersama Portugal U-16.

Bersama kelompok usia tersebut, Cristiano Júnior berhasil meraih dua gelar kompetisi lainnya serta mencatatkan tiga gol dalam sembilan pertandingan.

Sementara Cristiano Júnior bersiap menjalani debut bersama Portugal U-17, perhatian juga tertuju pada kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali memperkuat tim nasional senior.