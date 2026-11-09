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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 20.28 WIB

Prediksi Skor CE Sabadell vs Real Sociedad B: Tuan Rumah Berpeluang Menang

CE Sabadell akan menghadapi Real Sociedad B pada lanjutan La Liga 2 2026/2027. (Dok. Instagram/@cesabadell) - Image

CE Sabadell akan menghadapi Real Sociedad B pada lanjutan La Liga 2 2026/2027. (Dok. Instagram/@cesabadell)

JawaPos.com - CE Sabadell akan menghadapi Real Sociedad B dalam lanjutan kompetisi La Liga 2 musim 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadi Municipal Nova Creu Alta, Selasa (10/11/2026) pukul 02.30 WIB.

CE Sabadell memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal penting bagi mereka untuk mengamankan tiga poin.

Sementara itu, Real Sociedad B datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah berhasil mengalahkan Girona FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif.

Meski kedua tim masih memiliki persoalan di lini pertahanan, CE Sabadell dinilai mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Catatan kandang mereka menjadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan.

CE Sabadell Punya Modal Rekor Kandang

CE Sabadell baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Albacete Balompié. Hasil tersebut cukup mengecewakan karena mereka sebenarnya mampu mendominasi jalannya pertandingan.

Dalam laga tersebut, CE Sabadell mencatatkan penguasaan bola hingga 66 persen dan melepaskan 25 tembakan. Namun, hanya lima percobaan yang mengarah tepat ke gawang.

Kekalahan itu juga tidak lepas dari dua gol bunuh diri yang dilakukan Sanz pada menit ke-10 dan Fuoli pada menit ke-38. CE Sabadell baru mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Aguilar pada menit ke-81.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa CE Sabadell masih perlu memperbaiki konsentrasi di lini belakang. Mereka tercatat gagal mencatatkan clean sheet dalam lima dari enam pertandingan terakhir, dengan total enam gol kebobolan.

Meski demikian, performa CE Sabadell ketika bermain di kandang masih cukup menjanjikan. Mereka belum terkalahkan dalam enam pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga.

Hanya saja, dua pertandingan kandang terakhir belum menghasilkan kemenangan. Laga melawan Real Sociedad B pun menjadi kesempatan bagi CE Sabadell untuk kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

Editor: Hendra
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