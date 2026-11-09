Prediksi Las Palmas vs Eldense: Tuan Rumah Incar Kemenangan Ketiga, Tim Tamu Siap Mengadang

JawaPos.com - Las Palmas akan menghadapi Eldense dalam lanjutan Segunda Division Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan ke-13 tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio de Gran Canaria pada Selasa (10/11) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan ini.

Las Palmas sedang berada dalam tren positif setelah berhasil meraih dua kemenangan beruntun.

Sementara itu, Eldense justru datang dengan catatan kurang memuaskan setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan terakhir.

Las Palmas saat ini menempati peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 17 poin dari 12 pertandingan. Mereka mengantongi lima kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.

Di sisi lain, Eldense masih berusaha memperbaiki posisinya di klasemen. Mereka berada di peringkat ke-15 dengan raihan 14 poin dari 12 pertandingan.

Eldense telah mencatatkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Produktivitas gol mereka juga masih berada di bawah Las Palmas setelah hanya mampu mencetak 13 gol dan kebobolan 17 kali.