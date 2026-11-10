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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 11 November 2026 | 02.23 WIB

Prediksi Skor Filipina U17 vs Timnas Indonesia U17: Garuda Muda Siap Sikat Lawan

Timnas Indonesia U17 diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Filipina U17 dalam pertandingan AFC U17 Asian Cup 2027, Rabu (11/11/2026). (PSSI) - Image

Timnas Indonesia U17 diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Filipina U17 dalam pertandingan AFC U17 Asian Cup 2027, Rabu (11/11/2026). (PSSI)

JawaPos.com — Timnas Indonesia U17 diprediksi mengalahkan Filipina U17 dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan AFC U17 Asian Cup 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 15.30 WIB.

Garuda Muda berpeluang meraih hasil positif meski Filipina membawa modal kemenangan atas Kamboja U17 di Kualifikasi Piala Asia U-17.

Pertandingan Filipina U17 vs Timnas Indonesia U17 diperkirakan berlangsung ketat karena kedua kesebelasan memiliki tantangan berbeda menjelang pertemuan tersebut.

Filipina berusaha mempertahankan momentum kemenangan, sedangkan Indonesia harus menghadapi lawan yang mulai menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Filipina U17 datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Kamboja U17 dengan skor 2-1 pada 8 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi skuad asuhan Joan Segura sebelum menghadapi Timnas Indonesia U17.

Hasil positif itu sekaligus memberikan gambaran mengenai kemampuan Filipina dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol.

Namun, kemenangan atas Kamboja belum sepenuhnya menghapus persoalan konsistensi permainan yang terlihat dalam sejumlah pertandingan sebelumnya.

Filipina sempat menelan kekalahan 2-3 ketika menghadapi Irak dalam catatan pertandingan kualifikasi terdahulu. Mereka juga hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Bhutan saat menjalani pertandingan di Aqaba, Yordania.

Editor: Edi Yulianto
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