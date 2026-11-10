Prediksi Skor Burton Albion vs Notts County: Magpies Siap Curi Poin di Pirelli Stadium

Burton Albion menjamu Notts County di Pirelli Stadium dalam laga penentuan fase grup EFL Trophy 2026/2027, Rabu (11/11). Kedua tim diprediksi bermain imbang 1-1. (Notts County)
JawaPos.com - Prediksi skor Burton Albion vs Notts County mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Pirelli Stadium, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.
Burton Albion membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket babak gugur, sedangkan Notts County sudah lebih dahulu mengamankan kelolosan.
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim memiliki kekuatan relatif berimbang meski membawa kepentingan berbeda.
Burton Albion ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara Notts County berambisi mempertahankan catatan positif dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.
Burton Albion menghadapi pertandingan menentukan setelah mengumpulkan tiga poin dari dua laga awal EFL Trophy musim ini.
Pasukan Gary Bowyer harus mengalahkan Notts County untuk memastikan tempat di fase gugur tanpa bergantung pada hasil pertandingan lainnya.
Perjalanan Burton Albion dalam kompetisi ini terbilang unik karena dua pertandingan sebelumnya selalu berakhir imbang dalam waktu normal.
Menghadapi Notts County yang produktif sepanjang fase grup, tuan rumah dituntut tampil lebih agresif tanpa mengabaikan keseimbangan pertahanan.
Di kompetisi League One, Burton Albion menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 17 poin dari 14 pertandingan.
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Jawa Pos
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