Prediksi Skor Stockport County vs Tranmere Rovers: The Hatters Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun

Stockport County bidik kemenangan ketiga beruntun di EFL Trophy 2026/2027 ketika menjamu Tranmere Rovers di Edgeley Park, Rabu (10/11). (Stockport County)
JawaPos.com - Stockport County berpeluang melanjutkan tren positif ketika menjamu Tranmere Rovers dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Edgeley Park, Greater Manchester, Rabu (11/11) malam waktu setempat.
The Hatters sudah memastikan tiket fase gugur setelah meraih dua kemenangan, sedangkan Tranmere Rovers masih membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.
Stockport County datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memperlihatkan konsistensi di League One maupun EFL Trophy musim ini.
Tim asuhan Jimmy McNulty bahkan diprediksi mampu mengamankan kemenangan meskipun kemungkinan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan tersebut.
Stockport County memiliki modal kuat untuk mengalahkan Tranmere Rovers berkat performa impresif sepanjang awal musim 2026/2027.
The Hatters saat ini menempati peringkat kedua klasemen League One dengan koleksi 26 poin dari 14 pertandingan.
Posisi tersebut menempatkan Stockport County sebagai salah satu kandidat kuat promosi ke Championship pada akhir musim.
Konsistensi permainan menjadi faktor penting yang membuat pasukan Jimmy McNulty mampu bersaing di papan atas klasemen.
Performa Stockport County di EFL Trophy bahkan tidak kalah mengesankan dibandingkan pencapaian mereka dalam kompetisi liga.
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Jawa Pos
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