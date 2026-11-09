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Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 9 November 2026 | 19.04 WIB

David Silva Cetak Gol setelah Kembali dari Pensiun, Bantu Supreme Sha Tin Tahan BC Rangers

David Silva memulai karier baru bersama Supreme Sha Tin setelah comeback dari pensiun. (Dok. Instagram/@supremeshatinfc) - Image

David Silva memulai karier baru bersama Supreme Sha Tin setelah comeback dari pensiun. (Dok. Instagram/@supremeshatinfc)

JawaPos.com - Hongkong menjadi tempat bagi mantan gelandang serang Manchester City dan timnas Spanyol David Silva memulai karier baru setelah comeback dari pensiun. Silva, 40 tahun, mengantar Supreme Sha Tin bermain seri 1-1 melawan BC Rangers, Sabtu (7/11) waktu setempat.

Silva yang pensiun pada Juli 2023 menciptakan gol untuk Sha Tin lewat titik penalti pada menit ke-56. Silva yang memenangkan 13 trofi selama membela The Citizens –julukan City– pada 2010 sampai 2020 itu juga menerima penghargaan man of the match.

Dilansir dari South China Morning Post, mantan kapten City tersebut menganggap sambutan fans Sha Tin sebagai alasan dirinya bisa langsung nyetel dengan klub Hongkong Premier League tersebut. ”Sambutan yang luar biasa. Aku di sini seperti bintang pop,” kata Silva.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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