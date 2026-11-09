David Silva Cetak Gol setelah Kembali dari Pensiun, Bantu Supreme Sha Tin Tahan BC Rangers

JawaPos.com - Hongkong menjadi tempat bagi mantan gelandang serang Manchester City dan timnas Spanyol David Silva memulai karier baru setelah comeback dari pensiun. Silva, 40 tahun, mengantar Supreme Sha Tin bermain seri 1-1 melawan BC Rangers, Sabtu (7/11) waktu setempat.

Silva yang pensiun pada Juli 2023 menciptakan gol untuk Sha Tin lewat titik penalti pada menit ke-56. Silva yang memenangkan 13 trofi selama membela The Citizens –julukan City– pada 2010 sampai 2020 itu juga menerima penghargaan man of the match.