Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool: Kesempatan The Reds Bangkit di Selhurst Park

JawaPos.com - Liverpool akan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Selhurst Park, Minggu (8/11) pukul 21.00 WIB, menjadi kesempatan bagi The Reds untuk memperbaiki hasil setelah menelan dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Liverpool sedang berada dalam periode kurang menyenangkan. Dua kekalahan itu tentu menjadi perhatian Liverpool.

Saat ini, The Reds menempati peringkat keenam dengan koleksi 15 poin dari sembilan pertandingan.

Laga melawan Crystal Palace juga bisa menjadi momentum penting bagi Liverpool untuk memperbaiki kepercayaan diri sebelum memasuki periode pertandingan berikutnya.

Crystal Palace justru menghadapi situasi yang lebih sulit. The Eagles masih tertahan di peringkat ke-18 klasemen sementara dengan tujuh poin.

Dari catatan pertemuan, Liverpool memiliki hasil yang cukup berimbang ketika menghadapi Crystal Palace dalam beberapa kesempatan terakhir.

Pada pertemuan terakhir, 25 April 2026, The Reds berhasil mengamankan kemenangan 3-1.