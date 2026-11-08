Jakmania dan Bonek Bersatu di JIS, Rizky Ridho Apresiasi Momen Bersejarah

The Jakmania beri dukungan kepada Persija Jakarta. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Kehadiran Jakmania dan Bonek dalam satu tribun di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam, menjadi salah satu pemandangan menarik dalam pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.
Dua kelompok suporter yang selama ini dikenal memiliki rivalitas tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dukungan klub tidak harus menjadi penghalang untuk saling menghormati.
Momen ini pun mendapat apresiasi dari kapten Persija, Rizky Ridho.
Pemain berusia 24 tahun itu menilai sikap Jakmania dan Bonek patut menjadi contoh bagi kelompok suporter lainnya.
Menurut dia, kehadiran dua kelompok besar dalam satu tribun dengan suasana yang kondusif memberikan energi positif bagi para pemain di lapangan.
Ridho juga memiliki hubungan emosional dengan Bonek.
Sebelum bergabung dengan Persija, pemain kelahiran Surabaya tersebut pernah memperkuat Persebaya.
Dia tentu sudah merasakan langsung bagaimana dukungan Bonek selama menjadi bagian dari klub berjuluk Green Force itu.
Karena itu, melihat Jakmania dan Bonek bisa berdampingan dalam suasana penuh penghormatan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rizky Ridho.
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