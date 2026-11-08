Persebaya Surabaya Kebobolan Menit ke-89 Lawan Persija Jakarta, Tavares Sesali Peluang Terbuang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya pulang tanpa poin setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta akibat gol menit ke-89 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Pelatih Bernardo Tavares menyoroti peluang yang terbuang serta keputusan dalam situasi transisi, sementara Green Force tertahan di posisi ketujuh dengan 13 poin.

Kekalahan tersebut terasa menyesakkan karena peluang membawa pulang hasil positif sempat terbuka sepanjang pertandingan.

Persebaya Surabaya mampu menciptakan ancaman, terutama sebelum jeda, tetapi gagal mengubah kesempatan menjadi keunggulan yang bisa memengaruhi jalannya laga.

Tavares datang ke Jakarta dengan ambisi lebih besar daripada sekadar menghindari kekalahan. Pelatih asal Portugal itu ingin anak asuhnya mencuri poin, bahkan membawa pulang kemenangan dari kandang Persija Jakarta.

Mengapa kekalahan di JIS terasa menyakitkan? Gol Persija Jakarta pada menit ke-89 membuat Persebaya Surabaya kehilangan kesempatan mendapatkan poin ketika pertandingan hampir selesai.

Momen tersebut sekaligus mengubah perjuangan Green Force menjadi kekalahan kedua mereka di Super League 2026/2027.

“Saat ini, tentu seluruh pemain merasa sedih dan kecewa. Kami datang dengan target membawa pulang poin, bahkan ingin mendapatkan tiga poin.”