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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Prediksi Skor Real Sociedad vs Levante: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Siap Beri Kejutan

Real Sociedad akan menjamu Levante pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (26/10)&nbsp;di Stadion Anoeta. (Istimewa) - Image

Real Sociedad akan menjamu Levante pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (26/10)&nbsp;di Stadion Anoeta. (Istimewa)

JawaPos.com - Real Sociedad akan menjamu Levante pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (26/10) pukul 00.30 WIB di Stadion Anoeta.

Real Sociedad menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai menang telak 6-0 atas Lillestrom di kompetisi Eropa. Namun, Levante bukan lawan enteng. 

Bagi Real Sociedad, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. 

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, persaingan Real Sociedad dan Levante dalam beberapa tahun terakhir terbilang cukup ketat.

Pada pertemuan terakhir yang tercatat, 20 Desember 2025, kedua tim bermain imbang 1-1 ketika Levante bertindak sebagai tuan rumah.

Dari sisi komposisi pemain, Real Sociedad diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan setelah pertandingan melawan Lillestrom.

Alex Remiro berpeluang kembali mengisi posisi penjaga gawang, sementara Hector Fort juga diprediksi masuk dalam susunan pemain.

Di lini pertahanan, Fort kemungkinan berkolaborasi dengan Jon Martin, Sarr, dan Gomez.

Sementara itu, sektor tengah diperkirakan diisi Takefusa Kubo, Gorrotxategi, Soler, serta Barrenetxea untuk membantu mengatur serangan dan menjaga penguasaan bola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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