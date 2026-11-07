Prediksi Skor Espanyol vs Deportivo La Coruna: Super Depor Siap Melawan

Pelatih Eder Sarabia pimpin Espanyol saat menjamu Deportivo pada laga lanjutan La Liga Spanyol. (@elchecf/X).
JawaPos.com - Espanyol akan menjamu Deportivo La Coruna dalam lanjutan pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di RCDE Stadium pada Sabtu (7/11) pukul 22.15 WIB.
Laga ini menjadi perhatian karena menandai pertandingan pertama Eder Sarabia sebagai pelatih baru Espanyol.
Pergantian pelatih diharapkan membawa perubahan positif bagi Los Pericos.
Sarabia dipercaya menangani tim setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Manolo Gonzalez.
Espanyol saat ini berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 11 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Deportivo La Coruna menempati posisi kedelapan dengan 14 poin.
Tuan rumah memiliki modal positif. Debut Sarabia jadi kesempatan untuk melihat perubahan yang ingin diterapkan.
Espanyol tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Dukungan suporter di RCDE Stadium diharapkan membantu para pemain tampil lebih percaya diri.
Tim tamu Deportivo la Coruna memiliki lini serang yang telah mencetak 15 gol dalam 11 pertandingan La Liga musim ini, lebih banyak dibandingkan Espanyol yang mengoleksi 13 gol.
Berdasar perkiraan susunan pemain, Espanyol berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Fortuno di bawah mistar.
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