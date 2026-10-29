Usai Tersingkir dari Copa del Rey, Espanyol Resmi Tunjuk Eder Sarabia Jadi Pelatih

JawaPos.com - Espanyol resmi menunjuk Eder Sarabia sebagai pelatih baru hingga 30 Juni 2028. Eks asisten pelatih Barcelona itu menggantikan Manolo Gonzalez yang dipecat setelah timnya tersingkir dari Copa del Rey. Pengumuman penunjukan Sarabia disampaikan Espanyol lewat pernyataan resmi di X (dulu Twitter) pada Kamis (29/10).

Sarabia menggantikan Gonzalez yang diberhentikan pada Rabu (28/10) setelah Espanyol kalah 3-4 dari klub kasta keempat, Sestao River Club, dalam pertandingan Copa del Rey. Hasil itu menjadi salah satu faktor penyebab masa kerja Gonzalez bersama klub asal Catalonia itu berakhir.

Sebelum menerima tawaran Espanyol, Sarabia telah menangani Elche CF selama dua musim. Pelatih berusia 46 tahun itu berhasil membawa Elche promosi ke La Liga pada musim 2024/2025 dan mempertahankan posisi mereka di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Sarabia juga memiliki pengalaman bekerja di Barcelona pada 2020. Saat itu, Sarabia menghabiskan tujuh bulan sebagai asisten pelatih Quique Setien. Sebelum bergabung dengan Barcelona, Sarabia mendampingi Setien di Las Palmas dan Real Betis.

Sarabia lalu memulai karier sebagai pelatih kepala di FC Andorra sebelum melanjutkan kiprahnya bersama Elche. Perjalanan kepelatihan Sarabia sendiri dimulai dari akademi Danok Bat dan berlanjut ke kelompok usia muda Villarreal CF.

Sarabia sendiri sebenarnya pernah memperkuat Espanyol sebagai pemain dan mencatatkan 82 penampilan. Sebagai pelatih, Sarabia akan langsung menghadapi Villarreal pada Sabtu (31/10) dalam pertandingan debutnya bersama Espanyol.