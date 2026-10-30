Prediksi Skor Villarreal vs Espanyol di La Liga: Misi Bangkit Los Merengues Diuji Tuan Rumah

JawaPos.com - Villarreal akan menjamu Espanyol pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Estadio de la Cerámica, Sabtu (31/10) dini hari WIB.

Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan beruntun, sedangkan Espanyol masih berusaha keluar dari periode sulit yang memengaruhi perjalanan mereka musim ini.

Pertandingan Villarreal vs Espanyol dijadwalkan berlangsung pukul 03.00 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

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Villarreal ingin menjaga momentum positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen, sementara Espanyol membutuhkan hasil maksimal untuk menjauh dari zona degradasi.

Villarreal saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan.

Sementara itu, Espanyol berada di posisi ke-18 dengan delapan poin. Perbedaan empat poin tersebut membuat laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan.

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Pelatih Manolo Gonzalez mengakhiri masa jabatan dan digantikan Sergio Garcia sebagai pelatih sementara Espanyol.

Pergantian pelatih di tengah situasi sulit tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Espanyol.