Nathan Tjoe-A-On Main Penuh, Willem II Tahan Imbang Zwolle 1-1

Pesepak bola Timnas Indonesia Nathan Noel Romejo Tjoe A On melemparkan bola saat melawan Timnas Oman dalam laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Timnas Indonesia mengalahkan Oman dengan skor akhir 3-0. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
JawaPos.com - Bek tim nasional Indonesia Nathan Tjoe-A-On bermain penuh selama 90 menit saat Willem II ditahan imbang PEC Zwolle 1-1 pada pekan ke-12 Liga Belanda di Stadion Koning Willem II, Tilburg.
Dalam pertandingan yang berlangsung Jumat waktu setempat, Nathan tampil sebagai bek kiri dan mencatatkan tiga tekel sukses, dua intersepsi, serta tiga sapuan, berdasarkan statistik Eredivisie.
Pemain berusia 24 tahun itu juga memenangi 73 persen duel dan mencatatkan akurasi operan sebesar 83 persen.
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Sementara itu, kedua tim mencetak gol dalam tiga menit pertama pertandingan.
PEC Zwolle membuka keunggulan pada menit kedua melalui Sydney van Hooijdonk yang memanfaatkan bola pantul di depan kotak penalti Willem II.
Tuan rumah langsung membalas satu menit kemudian melalui tendangan Hidde ter Avest dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Setelah kedua gol cepat tersebut, Zwolle berupaya kembali unggul, tetapi skor imbang bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Willem II mendapat peluang melalui tendangan keras Jari Schuurman, tetapi kiper Zwolle Jasper Schendelaar mampu menggagalkannya.
Kedua tim terus berupaya mencetak gol kemenangan, namun tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir.
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