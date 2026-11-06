Prediksi Skor Willem II vs PEC Zwolle: Blauwvingers Perparah Ancaman Degradasi Tuan Rumah

JawaPos.com — PEC Zwolle diprediksi mengalahkan Willem II dengan skor 2-1 di Koning Willem II Stadion, Tilburg, pada pekan ke-12 Eredivisie 2026/2027, Sabtu (7/11/2026) pukul 02.00 WIB, sehingga berpotensi memperberat ancaman degradasi tuan rumah.

Willem II belum menang dalam 11 pertandingan liga, sedangkan tim tamu datang dengan modal tiga laga beruntun tanpa kekalahan.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ujian awal Jurgen Streppel setelah ditunjuk sebagai pelatih Willem II.

Juru taktik berusia 57 tahun tersebut langsung menghadapi pekerjaan berat untuk membangkitkan tim yang sudah tertinggal 11 poin dari zona aman.

Pergantian pelatih menawarkan harapan baru bagi publik Tilburg, tetapi persoalan Willem II membutuhkan pembenahan nyata di lapangan.

PEC Zwolle punya peluang memanfaatkan situasi tersebut untuk mempertahankan momentum positif sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Mengapa Willem II Terancam Semakin Terpuruk? Willem II berada dalam tekanan besar setelah menelan sembilan kekalahan dari 11 penampilan di Eredivisie musim ini.

Pukulan paling menyakitkan datang ketika mereka dihancurkan juara bertahan PSV Eindhoven dengan tujuh gol tanpa balas pada pertandingan terakhir.