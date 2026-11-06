Kalahkan Sparta Praha 3-1, Bournemouth Jaga Catatan Sempurna

Bournemouth meraih kemenangan impresif 3-0 atas AC Milan dalam lanjutan Liga Europa. Kartu merah Mike Maignan pada babak pertama menjadi titik balik yang menyulitkan Rossoneri. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Bournemouth sukses menjaga catatan sempurna dengan menang 3-1 atas Sparta Praha dalam matchday keempat fase liga Liga Europa di Epet Arena, Republik Ceko, pada Jumat.
Sempat tertinggal pada babak pertama tapi bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-37, The Cherries berhasil membalikkan keadaan melalui gol Tyler Adams, Evanilson, dan Rayan.
Hasil ini membuat klub Inggris tersebut kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin, atau empat kemenangan dari empat laga. Sedangkan Sparta Praha tertahan di peringkat ke-21 dengan empat poin, demikian laman UEFA.
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Tim tamu berkesempatan membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-28. Wasit menunjuk titik putih setelah Ki-Jana Hoover melakukan handball saat menghalau tembakan David Brooks.
Lewis Cook yang maju sebagai eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Tendangan mendatarnya membentur tiang kiri gawang sebelum bola bergulir melewati garis gawang tanpa menghasilkan gol.
Sparta Praha kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-35. Kiper Jakub Surovcik mengawali serangan balik melalui tendangan jauh yang mengarah kepada Singhateh.
Pemain itu membawa bola melewati lini pertahanan Bournemouth sebelum mengecoh dua pemain lawan dan melepaskan tembakan yang gagal dihentikan kiper tim tamu.
Pada menit ke-37, Guddal menerima kartu kuning kedua setelah menarik Alvaro Rodriguez. Wasit pun mengeluarkan kartu merah yang membuat tuan rumah harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.
Pada babak kedua, Bournemouth memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan meningkatkan tekanan ke pertahanan tuan rumah.
Usaha tersebut membuahkan hasil pada menit ke-57. Tyler Adams berhasil memanfaatkan bola liar sebelum melepaskan tembakan keras yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Sparta Praha. Kedudukan berubah menjadi 1-1.
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Bournemouth berbalik unggul pada menit ke-81 melalui Evanilson. Gol bermula dari kesalahan lini pertahanan Sparta Praha yang kehilangan penguasaan bola setelah Santiago Eneme berusaha melewati lawan.
Ryan Christie berhasil merebut bola dan mengirimkan umpan kepada Evanilson. Penyerang asal Brasil itu kemudian melepaskan penyelesaian mendatar ke sudut kanan bawah gawang untuk membawa Bournemouth unggul 2-1.
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