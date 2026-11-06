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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 12.14 WIB

Bournemouth Jaga Catatan Sempurna setelah Menang 3-1 atas Sparta Praha

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara) - Image

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)

JawaPos.com - Bournemouth sukses menjaga catatan sempurna dengan menang 3-1 atas Sparta Praha dalam matchday keempat fase liga Liga Europa di Epet Arena, Republik Ceko, pada Jumat (6/11).

Sempat tertinggal pada babak pertama tapi bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-37, The Cherries berhasil membalikkan keadaan melalui gol Tyler Adams, Evanilson, dan Rayan.

Hasil ini membuat klub Inggris tersebut kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin, atau empat kemenangan dari empat laga.

Sedangkan Sparta Praha tertahan di peringkat ke-21 dengan empat poin, demikian laman UEFA dilansir dari Antara.

Tim tamu berkesempatan membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-28.

Wasit menunjuk titik putih setelah Ki-Jana Hoover melakukan handball saat menghalau tembakan David Brooks.

Lewis Cook yang maju sebagai eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan tersebut.

Tendangan mendatarnya membentur tiang kiri gawang sebelum bola bergulir melewati garis gawang tanpa menghasilkan gol.

Sparta Praha kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-35. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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