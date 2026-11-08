Prediksi Skor SC Cambuur vs PSV: Boeren Diunggulkan Bangkit Usai Kalah di Liga Champions

JawaPos.com - SC Cambuur akan menghadapi PSV Eindhoven pada pekan ke-12 Eredivisie 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kooi Stadion, Minggu (8/11/2026) pukul 22.45 WIB. Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan ini, tetapi sama-sama membutuhkan hasil positif.

PSV datang dengan ambisi kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Peter Bosz. Mereka tidak ingin kehilangan poin lagi di kompetisi domestik, terutama dalam persaingan mengejar posisi teratas klasemen.

Saat ini, PSV menempati peringkat ketiga dengan koleksi 23 poin. Mereka memiliki produktivitas gol yang cukup tinggi sepanjang musim. Kemenangan 7-0 atas Willem II pada pertandingan sebelumnya menjadi gambaran betapa berbahayanya lini serang PSV ketika menemukan permainan terbaiknya.

Cambuur Sedang dalam Tren Positif Namun, PSV tidak boleh menganggap remeh tuan rumah. SC Cambuur justru sedang menunjukkan performa menjanjikan dengan catatan tujuh pertandingan beruntun tanpa kekalahan di Eredivisie.

Mereka berada di posisi kesembilan dengan 15 poin dan berpeluang memberikan perlawanan jika mampu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

Cambuur juga memiliki catatan produktivitas yang cukup baik. Mereka mampu mencetak 15 gol dalam lima pertandingan terakhir. Sayangnya, tuan rumah harus kehilangan sejumlah pemain akibat cedera, termasuk Rafik El Arguioui yang menjadi salah satu andalan di lini depan. Jamal Amofa, Jasper Meijster, dan Wout Asselman juga masuk daftar pemain yang diperkirakan absen.

Di sisi lain, PSV juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Paul Wanner, Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Pléa, dan Sami Ouaissa dilaporkan masih harus menepi.

Meski demikian, Peter Bosz masih memiliki sejumlah pemain berkualitas untuk menjaga keseimbangan permainan timnya.

Perkiraan Susunan Pemain SC Cambuur vs PSV Matej Kovar diperkirakan mengawal gawang PSV. Lini belakang bisa diisi Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic. Sementara itu, Mauro Júnior, Kodai Sano, serta Guus Til berpeluang mengisi sektor tengah.