Xabi Alonso Pastikan Estevao Akan Mendapatkan Momen di Chelsea

JawaPos.com - Xabi Alonso memastikan Estevao akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bersama Chelsea musim ini.

Meski menit bermain winger muda asal Brasil tersebut masih terbatas, Alonso yakin kesempatan bagi sang pemain akan datang pada waktunya.

Estevao, 19, baru mengumpulkan 172 menit bermain di bawah arahan Alonso dan hanya dua kali tampil sebagai starter.

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Situasinya semakin menjadi sorotan setelah dia tidak dimainkan ketika Chelsea kalah dari Liverpool melalui adu penalti pada perempat final Piala Carabao.

Minimnya kesempatan bermain tentu menjadi tantangan bagi Estevao, yang ingin mendapatkan peran lebih besar di dalam skuad.

Namun, Alonso menegaskan bahwa ia memahami situasi yang dihadapi sang pemain dan bertanggung jawab untuk mengelola perkembangannya.

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Xabi Alonso Janjikan Kesempatan bagi Estevao Melansir ESPN, Alonso mengakui bahwa Estevao mungkin belum merasa puas dengan jumlah menit bermain yang didapatkannya.

"Saya memahami situasinya dan dia pasti bisa lebih bahagia," kata Xabi Alonso ketika ditanya tentang minimnya waktu bermain pemain internasional Brasil itu.