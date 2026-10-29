Joao Pedro Dipastikan Absen Beberapa Minggu Jelang Laga Chelsea Kontra Liverpool di Piala EFL

Joao Pedro (Bein Sports)
JawaPos.com – Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengonfirmasi bahwa Joao Pedro akan absen selama beberapa minggu akibat cedera paha yang dialaminya menjelang pertandingan babak 16 besar Piala EFL melawan Liverpool.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Penyerang asal Brasil tersebut sebelumnya tidak tampil saat Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu karena masalah kebugaran tersebut.
Alonso menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan durasi pasti pemulihan sang pemain, tetapi Joao Pedro dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan berikutnya.
Absennya Joao Pedro menjadi kehilangan penting bagi Chelsea karena ia tampil impresif sepanjang musim ini dengan mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam enam pertandingan Liga Primer Inggris.
Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam serangan Chelsea, sehingga ketidakhadirannya berpotensi memengaruhi kekuatan tim saat menghadapi Liverpool.
Meski demikian, Alonso menegaskan bahwa timnya harus tetap kompetitif dan berusaha meraih kemenangan dengan memaksimalkan pemain yang tersedia.
Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Joao Pedro, Alonso mempertimbangkan sejumlah pilihan, termasuk Morgan Rogers yang sebelumnya dimainkan sebagai penyerang saat melawan Tottenham Hotspur.
Selain itu, Emmanuel Emegha berpeluang menjalani debut setelah menjalani latihan selama sekitar sepuluh hari hingga dua minggu untuk membangun kebugarannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022