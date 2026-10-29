Joao Pedro Dipastikan Absen Beberapa Minggu Jelang Laga Chelsea Kontra Liverpool di Piala EFL

JawaPos.com – Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengonfirmasi bahwa Joao Pedro akan absen selama beberapa minggu akibat cedera paha yang dialaminya menjelang pertandingan babak 16 besar Piala EFL melawan Liverpool.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Penyerang asal Brasil tersebut sebelumnya tidak tampil saat Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu karena masalah kebugaran tersebut.

Alonso menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan durasi pasti pemulihan sang pemain, tetapi Joao Pedro dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan berikutnya.

Absennya Joao Pedro menjadi kehilangan penting bagi Chelsea karena ia tampil impresif sepanjang musim ini dengan mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam enam pertandingan Liga Primer Inggris.

Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam serangan Chelsea, sehingga ketidakhadirannya berpotensi memengaruhi kekuatan tim saat menghadapi Liverpool.

Meski demikian, Alonso menegaskan bahwa timnya harus tetap kompetitif dan berusaha meraih kemenangan dengan memaksimalkan pemain yang tersedia.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Joao Pedro, Alonso mempertimbangkan sejumlah pilihan, termasuk Morgan Rogers yang sebelumnya dimainkan sebagai penyerang saat melawan Tottenham Hotspur.