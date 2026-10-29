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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Joe Gomez Puji Mentalitas Liverpool Usai Singkirkan Chelsea di Carabao Cup

Joe Gomez saat Liverpool kalahkan Chelsea. (Dok. Liverpool) - Image

Joe Gomez saat Liverpool kalahkan Chelsea. (Dok. Liverpool)

JawaPos.com-Joe Gomez memuji mentalitas Liverpool yang sukses menyingkirkan Chelsea di putaran keempat Carabao Cup. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (adu penalti 6-5) tersebut dimainkan di Anfield, Kamis (29/10/2026). 

Saat menghadapi adu penalti, para pemain Liverpool merasakan ketegangan termasuk Joe Gomes. Namun, dia senang tendangannya masuk dan setelah itu Liverpool memenangkan laga karena Wesley Fofana gagal mengeksekusi penalti. 

"Semua orang tegang. Kami ingin menang dan kami tahu kami memiliki kualitas yang dibutuhkan. Tentu saja bagi saya, ini adalah momen yang saya pikirkan dan nantikan. Senang rasanya bola masuk," kata Joe Gomez kepada ITV yang dikutip laman resmi Liverpool, Kamis (29/10/2026). 

Bek 29 tahun tersebut memberikan pujian khusus kepada Giorgi Mamardashvili. Meski tidak mendapatkan menit bermain yang banyak musim ini, dia tetap menampilkan performa terbaiknya dengan menepis penalti Emmanuel Emegha. 

"Jelas sekali Giorgi adalah kiper yang hebat. Kita tahu di pertandingan piala terkadang pemain tidak selalu bermain secara reguler, jadi untuk dia masuk dan bermain sebaik itu adalah pujian besar baginya," ujar Joe Gomez

Mentalitas tim juga dipuji oleh Joe Gomez yang terlihat pada laga melawan Chelsea. The Reds sempat tertinggal dari gol Morgan Rogers dan kemudian menyamakan kedudukan lewat gol dari Cody Gakpo. Setelah itu, mereka memenangkan adu penalti dan menyingkirkan Chelsea di Carabao Cup. 

"Jelas ini tim manajemen baru dan kami ingin menunjukkan semangat juang, menunjukkan ketangguhan. Ini soal mentalitas dan saya pikir itulah yang menjadi ciri khas kami dan kami selalu berusaha mempertahankan standar itu, dan saya pikir kami berhasil melakukannya malam ini. Penting bagi para pemain untuk terus berjuang, terus berusaha hingga akhir dan kami berhasil melakukannya," pungkas Joe Gomez. 

Liverpool berhak lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Chelsea. Di perempat final, tim asuhan Andoni Iraola tersebut akan menghadapi Bournemouth. 

Editor: Banu Adikara
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