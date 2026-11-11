Legenda Striker Real Madrid Raul Gonzalez Debut Melatih Tim Utama Bersama Klub Kasta Kedua

Legenda Real Madrid Raul Gonzalez resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Oviedo hingga Juni 2028. (Dok. Instagram/@raulgonzalez)
JawaPos.com - Raul Gonzalez akhirnya mendapat kesempatan menangani tim senior profesional. Legenda striker Real Madrid itu resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Segunda Division (kasta kedua liga Spanyol) Real Oviedo kemarin (10/11). Dia menggantikan Julian Calero yang dipecat meski Oviedo baru saja menang 2-1 atas Cadiz CF, Sabtu (7/11).
Sebelum bergabung Oviedo dengan kontrak hingga Juni 2028, Raul lebih dulu menghabiskan enam musim menangani Real Madrid Castilla. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Real Juvenil A juara UEFA Youth League 2020. Dia juga pernah membawa Real Castilla mencapai final playoff promosi Segunda Division pada 2023.
Kini, Raul ingin membuktikan kapasitasnya di level senior. ”Saya melihat banyak talenta dalam skuad ini. Namun, kemampuan tersebut harus dibarengi dedikasi penuh,” beber Raul yang akan menjalani debut saat Oviedo menjamu Girona di Estadio Carlos Tartiere, Minggu (15/11).
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