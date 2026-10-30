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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Tiongkok Tolak Permintaan Maaf Real Madrid atas Komentar Mbappe soal Mao Zedong

Kylian Mbappe saat laga kemenangan Real Madrid lawan RB Leipzig. (Dok. Real Madrid) - Image

Kylian Mbappe saat laga kemenangan Real Madrid lawan RB Leipzig. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com - Real Madrid menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menyelesaikan kontroversi terkait komentar Kylian Mbappe tentang Tiongkok. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan pernyataan pribadi sang pemain kini berkembang menjadi masalah komersial dan diplomatik bagi klub raksasa Spanyol tersebut.

Menurut laporan Mundo Deportivo, China Media Group (CMG), stasiun penyiaran milik pemerintah Tiongkok, menilai penjelasan Real Madrid belum cukup untuk meredakan polemik. Pihak penyiar menegaskan bahwa klub juga harus bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan pemainnya.

Sikap tegas tersebut membuat Real Madrid menghadapi tantangan lebih besar untuk memulihkan hubungan dengan pihak Tiongkok.

Media Tiongkok Kirim Pesan Tegas kepada Real Madrid

Kontroversi bermula ketika Mbappe membahas meme internet favoritnya dalam sebuah wawancara. Meme tersebut menampilkan wajahnya yang ditempelkan pada wajah Mao Zedong, mantan pemimpin Tiongkok.

Persoalan itu kemudian berkembang setelah CMG menangguhkan siaran La Liga, termasuk pertandingan yang melibatkan Mbappe, serta menghapus konten promosi yang menampilkan penyerang asal Prancis tersebut.

CMG juga menolak argumen bahwa Mbappe tidak bermaksud menyinggung siapa pun dan berhak menyampaikan pendapat pribadinya. Organisasi tersebut menilai komentarnya telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan menuntut permintaan maaf yang dianggap memadai dari Real Madrid.

“Sampai Real Madrid menyampaikan permintaan maaf yang pantas, tidak ada yang perlu dibahas,” demikian peringatan dari stasiun televisi tersebut.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa CMG menginginkan tanggung jawab langsung dari klub, bukan hanya penjelasan atau permintaan maaf dari pemain yang bersangkutan.

Editor: Banu Adikara
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