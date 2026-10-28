Prediksi Skor Dynamo Dresden vs Schalke 04: Misi Bangkit Die Knappen di DFB-Pokal

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)
JawaPos.com - Schalke 04 akan bertandang ke markas Dynamo Dresden dalam lanjutan babak kedua DFB-Pokal 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Rudolf-Harbig-Stadion pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah melewati periode yang tidak mudah di kompetisi domestik masing-masing.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester City vs Brighton di Carabao Cup: The Seagulls Siap Melawan Tuan Rumah
Schalke datang dengan ambisi melangkah ke babak berikutnya sekaligus mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, Dynamo Dresden berpeluang memanfaatkan dukungan suporter sendiri untuk memberikan kejutan kepada tim tamu.
Tuan rumah masih menghadapi tantangan di 2. Bundesliga. Dalam tujuh pertandingan terakhir, Dynamo hanya mampu meraih satu kemenangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Thomas Stamm.
Pada pertandingan terakhir, Dynamo Dresden kalah 0-3 dari Holstein Kiel. Kekalahan itu menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki, terutama dari sisi pertahanan. Meski demikian, mereka sempat menunjukkan kemampuan untuk bangkit ketika mengalahkan Magdeburg dengan skor 2-0 di kandang pada 18 Oktober lalu.
Kemenangan tersebut bisa menjadi modal bagi Dynamo untuk menghadapi Schalke. Bermain di Rudolf-Harbig-Stadion juga memberikan keuntungan tersendiri, terlebih jika mereka mampu tampil disiplin sejak menit awal.
Namun, masalah cedera di lini belakang berpotensi menyulitkan tuan rumah. Thomas Keller dan Lars Bunning dikabarkan absen sehingga Thomas Stamm harus mencari kombinasi pemain yang tepat untuk mengisi posisi pertahanan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Schalke apabila mampu membangun serangan secara efektif.
Di kubu lawan, Schalke 04 juga belum menemukan performa terbaiknya di Bundesliga. Tim besutan Miron Muslic belum meraih kemenangan sejak September. Hasil imbang tanpa gol melawan FC Koln pada pertandingan terakhir setidaknya memberikan sedikit dorongan setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022