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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.25 WIB

Prediksi Skor Dynamo Dresden vs Schalke 04: Misi Bangkit Die Knappen di DFB-Pokal

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash) - Image

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)

JawaPos.com - Schalke 04 akan bertandang ke markas Dynamo Dresden dalam lanjutan babak kedua DFB-Pokal 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Rudolf-Harbig-Stadion pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah melewati periode yang tidak mudah di kompetisi domestik masing-masing.

Schalke datang dengan ambisi melangkah ke babak berikutnya sekaligus mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, Dynamo Dresden berpeluang memanfaatkan dukungan suporter sendiri untuk memberikan kejutan kepada tim tamu.

Tuan rumah masih menghadapi tantangan di 2. Bundesliga. Dalam tujuh pertandingan terakhir, Dynamo hanya mampu meraih satu kemenangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Thomas Stamm.

Pada pertandingan terakhir, Dynamo Dresden kalah 0-3 dari Holstein Kiel. Kekalahan itu menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki, terutama dari sisi pertahanan. Meski demikian, mereka sempat menunjukkan kemampuan untuk bangkit ketika mengalahkan Magdeburg dengan skor 2-0 di kandang pada 18 Oktober lalu.

Kemenangan tersebut bisa menjadi modal bagi Dynamo untuk menghadapi Schalke. Bermain di Rudolf-Harbig-Stadion juga memberikan keuntungan tersendiri, terlebih jika mereka mampu tampil disiplin sejak menit awal.

Namun, masalah cedera di lini belakang berpotensi menyulitkan tuan rumah. Thomas Keller dan Lars Bunning dikabarkan absen sehingga Thomas Stamm harus mencari kombinasi pemain yang tepat untuk mengisi posisi pertahanan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Schalke apabila mampu membangun serangan secara efektif.

Di kubu lawan, Schalke 04 juga belum menemukan performa terbaiknya di Bundesliga. Tim besutan Miron Muslic belum meraih kemenangan sejak September. Hasil imbang tanpa gol melawan FC Koln pada pertandingan terakhir setidaknya memberikan sedikit dorongan setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun.

Editor: Banu Adikara
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