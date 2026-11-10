6 Alasan Mengapa Prediksi Para Ahli Sering Kali Gagal dan Keliru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh prediksi. Para ahli ekonomi memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi, pakar politik memprediksi hasil pemilihan umum, ilmuwan memperkirakan perkembangan teknologi, ahli kesehatan memperkirakan penyebaran penyakit, hingga analis bisnis mencoba membaca masa depan pasar.

Dengan pengalaman, pengetahuan, data, dan kemampuan analisis yang mereka miliki, para ahli sering dianggap sebagai orang-orang yang paling mampu memahami apa yang akan terjadi di masa depan.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa prediksi para ahli tidak selalu menjadi kenyataan. Bahkan, dalam sejumlah situasi, prediksi yang disampaikan dengan penuh keyakinan justru meleset jauh dari apa yang benar-benar terjadi.

Ada ahli ekonomi yang gagal memperkirakan krisis keuangan. Ada analis politik yang keliru membaca arah pilihan masyarakat. Ada pakar teknologi yang meremehkan kemunculan inovasi baru. Bahkan, orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun terkadang tidak mampu memperkirakan perubahan yang sebenarnya sudah mulai terlihat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik: mengapa orang yang memiliki pengetahuan luas, pengalaman panjang, dan kemampuan analisis yang tinggi masih bisa salah dalam memprediksi masa depan?

Menurut psikologi, kegagalan prediksi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kecerdasan atau ketidakmampuan seseorang dalam memahami informasi. Ada berbagai mekanisme mental yang memengaruhi cara manusia mengolah data, menilai kemungkinan, dan membayangkan apa yang akan terjadi.

Otak manusia tidak bekerja seperti mesin penghitung yang selalu objektif. Sebaliknya, otak sering menggunakan jalan pintas mental, dipengaruhi pengalaman masa lalu, terjebak dalam keyakinan pribadi, dan kesulitan memahami ketidakpastian.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa prediksi para ahli sering kali gagal dan keliru.

1. Bias Konfirmasi Membuat Ahli Terlalu Percaya pada Keyakinannya Sendiri

Salah satu alasan utama mengapa prediksi para ahli bisa keliru adalah adanya confirmation bias atau bias konfirmasi.