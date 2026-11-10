Prediksi Filipina U-17 vs Indonesia U-17 di Kualifikasi AFC U-17 Asian Cup 2027: Garuda Muda Waspada

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Filipina U-17 dalam lanjutan kualifikasi AFC U-17 Asian Cup 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk meraih hasil positif dalam persaingan menuju putaran final Piala Asia U-17 2027. Filipina U-17 memiliki modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Indonesia U-17 masih belum memiliki catatan performa terbaru yang dapat dijadikan bahan perbandingan dalam data pertandingan yang tersedia.

Filipina U-17 datang dengan kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor 2-1 pada 8 November 2026. Kemenangan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim berjuluk The Young Azkals sebelum menghadapi Indonesia.

Meski demikian, perjalanan Filipina dalam sejumlah pertandingan sebelumnya belum sepenuhnya konsisten. Mereka pernah menelan kekalahan tipis 2-3 dari Irak dan bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Bhutan dalam rangkaian pertandingan kualifikasi di Aqaba, Yordania.

Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya sejumlah aspek yang perlu dibenahi oleh Filipina. Salah satunya adalah efektivitas dalam membangun serangan dan memanfaatkan peluang di depan gawang.

Ketika menghadapi Bhutan, Filipina tidak mampu mencetak gol meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik. Sementara saat berjumpa Irak, lini pertahanan mereka harus bekerja keras setelah kebobolan tiga gol.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Joan Segura. Timnya perlu memperbaiki koordinasi antarpemain, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan yang memiliki kecepatan dalam membangun serangan.

Kapten Leo Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Filipina. Kreativitas di lini depan akan menjadi faktor penting apabila mereka ingin kembali mendapatkan hasil maksimal.