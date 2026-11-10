Prediksi Skor Oxford United vs Cheltenham Town: The Yellows Menang Tipis

JawaPos.com — Oxford United diprediksi mengalahkan Cheltenham Town dengan skor 2-1 dalam pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Kassam Stadium, Rabu (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

The Yellows memiliki kualitas skuad lebih baik dan tampil konsisten di League One, meski belum mampu meraih kemenangan dalam kompetisi piala sepanjang musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Oxford United untuk mengakhiri catatan buruk di turnamen domestik.

Namun, Cheltenham Town datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket putaran berikutnya Piala FA melalui kemenangan meyakinkan atas Halifax Town.

Kedua tim sama-sama menjalani musim kompetitif dengan menempati papan atas klasemen liga masing-masing.

Oxford United berada di posisi ketiga League One, sedangkan Cheltenham Town menghuni peringkat kelima League Two.

Perbedaan kasta kompetisi membuat Oxford United lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, performa Cheltenham Town dalam pertandingan piala menunjukkan potensi kejutan yang tidak boleh diremehkan.