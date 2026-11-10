Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 22.27 WIB

Prediksi Skor Oxford United vs Cheltenham Town: The Yellows Menang Tipis

Oxford United diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Cheltenham Town dalam pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Kassam Stadium. (Oxford United) - Image

Oxford United diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Cheltenham Town dalam pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Kassam Stadium. (Oxford United)

JawaPos.com — Oxford United diprediksi mengalahkan Cheltenham Town dengan skor 2-1 dalam pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Kassam Stadium, Rabu (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

The Yellows memiliki kualitas skuad lebih baik dan tampil konsisten di League One, meski belum mampu meraih kemenangan dalam kompetisi piala sepanjang musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Oxford United untuk mengakhiri catatan buruk di turnamen domestik.

Namun, Cheltenham Town datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket putaran berikutnya Piala FA melalui kemenangan meyakinkan atas Halifax Town.

Kedua tim sama-sama menjalani musim kompetitif dengan menempati papan atas klasemen liga masing-masing.

Oxford United berada di posisi ketiga League One, sedangkan Cheltenham Town menghuni peringkat kelima League Two.

Perbedaan kasta kompetisi membuat Oxford United lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, performa Cheltenham Town dalam pertandingan piala menunjukkan potensi kejutan yang tidak boleh diremehkan.

Oxford United Incar Kemenangan Perdana di Kompetisi Piala

Oxford United memasuki pertandingan menghadapi Cheltenham Town dengan ambisi mengakhiri rentetan hasil mengecewakan dalam kompetisi piala musim 2026/2027.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny Ungkap Peran Justin Hubner di Balik Keputusannya Gabung Fortuna Sittard - Image
Sepak Bola Dunia

Striker Timnas Indonesia Ole Romeny Ungkap Peran Justin Hubner di Balik Keputusannya Gabung Fortuna Sittard

Sabtu, 18 Juli 2026 | 19.14 WIB

Nilai Pasar Ole Romeny Turun Drastis! Striker Timnas Indonesia Kesulitan di Oxford United - Image
Sepak Bola Indonesia

Nilai Pasar Ole Romeny Turun Drastis! Striker Timnas Indonesia Kesulitan di Oxford United

Jumat, 29 Mei 2026 | 05.16 WIB

Oxford United Umumkan Pemain yang Pasti Hengkang Musim Depan, Beda Nasib Ole Romeny dan Marselino Ferdinan - Image
Sepak Bola Dunia

Oxford United Umumkan Pemain yang Pasti Hengkang Musim Depan, Beda Nasib Ole Romeny dan Marselino Ferdinan

Rabu, 13 Mei 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore