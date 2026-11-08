Arsenal Kalahkan Hull City, Gabriel Magalhaes Puas Bisa Clean Sheet

JawaPos.com - Gabriel Magalhaes puas dengan kemenangan yang diraih Arsenal saat mengalahkan Hull City di pekan ke-10 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (7/11/2026).

Meraih kemenangan dan tidak kebobolan, menjadi kepuasan tersendiri bagi Gabriel Magalhaes. Dia juga menilai permainan Arsenal sangat baik dan solid di lini belakang.

"Ya, kami sangat senang. Performa adalah hal yang paling penting, kami mendapatkan tiga poin dan sangat solid di lini belakang. Saya pikir kami bermain bagus, jadi kami sangat senang bisa meraih tiga poin," kata Gabriel Magalhaes yang dikutip laman resmi Arsenal, Minggu (8/11/2026).

Setelah bermain imbang di babak pertama, Gabriel mengatakan bahwa Arteta ingin para pemain terus berjuang mendapatkan gol. Hasilnya, Martin Odegaard sukses mencetak gol menit ke-72.

“Pesan [saat jeda] adalah kita perlu terus berjuang karena kita tahu kita akan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Saya pikir di babak kedua kita bermain dengan brilian," ujar Gabriel.

Sebagai bek tengah, Gabriel ingin terus membuat lini belakang susah dijebol. Hingga kini, Arsenal sudah mencatatkan 10 clean sheet di semua kompetisi.

"Kami banyak membicarakan hal ini. Jika kami tidak kebobolan gol, kami memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Kami sangat senang bisa mencatatkan clean sheet lagi," tegas bek timnas Brasil tersebut.

“Seperti yang saya katakan, ketika kita memiliki tim yang kuat, pertahanan yang kuat, kita tidak kebobolan gol. Saya rasa musim ini, sudah berapa kali? Sepuluh kali tanpa kebobolan di seluruh kompetisi? Ini standar kita. Kita harus terus menang," pungkas Gabriel Magalhaes.