Hull City Kalah 0-1, Martin Odegaard Bawa Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen

JawaPos.com - Arsenal berhasil amankan kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Hull City di Emirates Stadium, London pada Sabtu (7/11). Hasil itu memastikan Arsenal mengamankan tiga poin, sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris menjelang jeda internasional.

Sejak awal, Arsenal langsung berusaha mengambil kendali permainan tetapi mampu diimbangi Hull City. Menjelang akhir babak pertama, Arsenal sempat meminta hadiah penalti setelah Kai Havertz terjatuh akibat tarikan kaus dari Nobel Mendy di dalam kotak terlarang.

Wasit lalu meninjau insiden itu. Namun, setelah pemeriksaan VAR, Havertz dinyatakan lebih dahulu berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung sehingga Arsenal tidak mendapatkan penalti. Kedua tim akhirnya memasuki jeda dengan skor imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan tekanan untuk mencari gol pembuka. Noni Madueke menjadi salah satu pemain paling aktif dalam membangun serangan. Pada menit ke-57, Madueke memperoleh ruang untuk melepaskan tembakan mendatar setelah menerima umpan dari rekan setimnya. Namun, Tzolakis berhasil menggagalkan peluang itu menggunakan kakinya.

Arsenal lalu melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Mikel Merino dan Viktor Gyokeres masuk menggantikan Declan Rice serta Kai Havertz pada menit ke-63. Enam menit berselang, Eberechi Eze dan Piero Hincapie juga dimainkan untuk menggantikan Christos Tzolis dan Riccardo Calafiori.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-72 lewat aksi Martin Odegaard. Gol itu berawal ketika Madueke melepaskan tembakan keras ke arah gawang Hull City. Tzolakis sebenarnya berhasil menepis bola, tetapi pantulannya mengarah ke area berbahaya.

Odegaard yang datang dari lini kedua bereaksi lebih cepat untuk menyambar bola liar. Tendangan gelandang asal Norwegia itu berhasil mengirim bola ke dalam gawang dan mengubah skor menjadi 1-0.

Arsenal masih berusaha menambah keunggulan pada menit-menit berikutnya tetapi masih gagal berbuah gol. Hull City pun mencoba memanfaatkan sisa pertandingan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang.