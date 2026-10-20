Akhirnya Menang! Tottenham Raih 3 Poin Perdana di Liga Inggris 2026/27 Usai Kalahkan Coventry 3-1

Roberto De Zerbi belum membawa Tottenham menang di Premier League. Usai seri 0-0 kontra Everton, dia mengaku pelatih terbaik dunia. (Dok. Spurs)
JawaPos.com - Tottenham mencetak kemenangan perdana musim ini setelah mengalahkan Coventry City dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, London, Senin malam waktu setempat.
Tottenham memastikan kemenangan berkat gol James Maddison, Omar Marmoush dan Ben Davies, sedangkan Coventry City sempat menyamakan kedudukan melalui Jack Rudoni, demikian catatan Premier League.
Kemenangan membuat Tottenham keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat 16 klasemen sementara Liga Inggris dengan enam poin dari tujuh pertandingan.
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Sebaliknya, kekalahan membuat Coventry City turun ke posisi 17 klasemen sementara Liga Inggris dengan enam poin dari tujuh laga, unggul satu poin dari zona degradasi.
Tottenham mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan dapat unggul cepat pada menit 14 melalui gol yang dicetak oleh James Maddison setelah menerima umpan Mohammed Kudus sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Menjelang turun minum, Tottenham nyaris menggandakan keunggulan melalui peluang emas Dominic Solanke dan sepakan jarak jauh Sandro Tonali, tetapi gemilang dihalau oleh pertahanan tim tamu. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.
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Memasuki babak kedua, Coventry City dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui aksi Jack Rudoni setelah memanfaatkan umpan matang Brandon Thomas-Asante dan mengubah kedudukan berubah imbang 1-1.
Tottenham dapat unggul kembali pada menit ke-59 setelah Omar Marmoush menciptakan gol untuk Tottenham dan membuat skor berubah menjadi 2-1 setelah menerima sodoran umpan Andy Robertson.
Pada sisa waktu pertandingan, Coventry berupaya mengejar ketertinggalan dan eksekusi bola mati Gustavo Hamer sempat memicu peluang emas, namun sundulan penyerang pengganti Taiwo Awoniyi masih melambung tipis di atas mistar gawang.
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