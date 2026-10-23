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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 23 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Cesc Fabregas Bongkar Rahasia Como Bantai Manchester United 4-1 di Liga Champions

Cesc Fabregas menjelaskan bagaimana Como memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Manchester United untuk meraih kemenangan telak 4-1. Nico Paz menjadi bintang dengan dua gol dan satu assist. (Como) - Image

Cesc Fabregas menjelaskan bagaimana Como memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Manchester United untuk meraih kemenangan telak 4-1. Nico Paz menjadi bintang dengan dua gol dan satu assist. (Como)

JawaPos.com - Como mencatat kemenangan besar setelah menghajar Manchester United 4-1 dalam lanjutan Liga Champions. Di balik hasil mengejutkan tersebut, pelatih Cesc Fabregas mengungkap bagaimana timnya membaca strategi lawan dan menemukan celah untuk membongkar pertahanan Setan Merah.

Perjalanan Como menuju panggung elite Eropa terbilang luar biasa. Delapan tahun lalu, klub asal Italia itu masih berkompetisi di divisi keempat sepak bola Italia dan berjuang menjaga stabilitas klub.

Kini, Como mampu bersaing dengan tim-tim besar Eropa setelah melalui transformasi besar, salah satunya berkat kehadiran Fabregas sebagai pelatih.

Didukung investor besar, Fabregas membawa Como kembali ke Liga Champions pada musim keduanya sebagai manajer. Klub tersebut pun menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar peserta pelengkap di kompetisi elite Eropa.

Como mengawali perjalanan dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig sebelum kalah tipis dari Feyenoord di Rotterdam. Kemenangan atas Manchester United menjadi pencapaian terbaru sekaligus bukti bahwa filosofi permainan Fabregas mampu bekerja menghadapi lawan dengan nama besar.

Permainan umpan dan pergerakan Como membuat Manchester United kesulitan mengimbangi intensitas pertandingan. Pemilihan pemain muda berbakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka menembus pertahanan lawan.

Kekalahan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai pendekatan taktik Michael Carrick. Kapten Bruno Fernandes sebelumnya menyoroti kurangnya tekanan terkoordinasi dari rekan-rekannya, terutama ketika United berusaha menghentikan permainan Como.

Namun, Fabregas memiliki penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan timnya untuk memanfaatkan kelemahan lawan.

Fabregas Ungkap Cara Como Membongkar Pertahanan Man United

Dalam wawancara bersama TNT Sports, Fabregas menegaskan bahwa para pemain Como tampil dengan keyakinan tinggi. Menurutnya, kebebasan mengekspresikan kemampuan menjadi salah satu kunci keberhasilan tim.

"Saya rasa anak-anak bermain dengan penuh keyakinan, penuh kegembiraan, dengan pikiran yang bebas, dan itulah yang saya minta," katanya.

Editor: Hendra
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