AC Milan Dibantai Bournemouth 0-3, Kartu Merah Mike Maignan Jadi Petaka

Bournemouth meraih kemenangan impresif 3-0 atas AC Milan dalam lanjutan Liga Europa. Kartu merah Mike Maignan pada babak pertama menjadi titik balik yang menyulitkan Rossoneri. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - AFC Bournemouth mencatat kemenangan impresif atas AC Milan dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027 di Vitality Stadium, Jumat (23/10). Justin Kluivert membuka keunggulan tuan rumah melalui penalti, sedangkan kartu merah kiper sekaligus kapten AC Milan, Mike Maignan, menjadi petaka bagi tim tamu.
Bermain di bawah guyuran hujan deras, Bournemouth tampil agresif dan mampu menekan AC Milan secara konsisten. Sebaliknya, skuad Ruben Amorim kesulitan mengimbangi intensitas permainan tuan rumah, terlebih setelah harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain sejak babak pertama.
Bournemouth langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Tekanan tuan rumah membuahkan hasil setelah wasit meninjau insiden handball Koni De Winter di kotak penalti AC Milan melalui VAR.
Hasil pemeriksaan memastikan bola mengenai tangan De Winter yang terangkat. Bournemouth pun mendapatkan hadiah penalti.
Justin Kluivert yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Putra mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert itu melepaskan tendangan mendatar ke sudut bawah gawang untuk membawa Bournemouth unggul 1-0.
AC Milan berusaha memberikan perlawanan, tetapi kesulitan mengembangkan permainan di tengah tekanan tuan rumah. Maignan sempat menggagalkan dua tembakan Ryan Christie dan mengamankan upaya Evanilson.
Kiper asal Prancis itu juga bekerja keras menghadapi tembakan rendah Hill yang memantul di permukaan lapangan licin. Maignan berhasil menghalau bola hingga keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok.
Namun, situasi setelah sepak pojok justru menjadi awal petaka bagi AC Milan.
Dalam perebutan posisi di kotak penalti, Maignan mendorong wajah Tyler Adams menggunakan kedua tangannya. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah kepada sang kiper.
Keputusan tersebut tetap dipertahankan setelah melalui pemeriksaan VAR. AC Milan pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.
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