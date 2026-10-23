Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.29 WIB

AC Milan Dibantai Bournemouth 0-3, Kartu Merah Mike Maignan Jadi Petaka

Bournemouth meraih kemenangan impresif 3-0 atas AC Milan dalam lanjutan Liga Europa. Kartu merah Mike Maignan pada babak pertama menjadi titik balik yang menyulitkan Rossoneri. (Dok. UEFA) - Image

Bournemouth meraih kemenangan impresif 3-0 atas AC Milan dalam lanjutan Liga Europa. Kartu merah Mike Maignan pada babak pertama menjadi titik balik yang menyulitkan Rossoneri. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - AFC Bournemouth mencatat kemenangan impresif atas AC Milan dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027 di Vitality Stadium, Jumat (23/10). Justin Kluivert membuka keunggulan tuan rumah melalui penalti, sedangkan kartu merah kiper sekaligus kapten AC Milan, Mike Maignan, menjadi petaka bagi tim tamu.

Bermain di bawah guyuran hujan deras, Bournemouth tampil agresif dan mampu menekan AC Milan secara konsisten. Sebaliknya, skuad Ruben Amorim kesulitan mengimbangi intensitas permainan tuan rumah, terlebih setelah harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain sejak babak pertama.

Justin Kluivert Buka Keunggulan Bournemouth

Bournemouth langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Tekanan tuan rumah membuahkan hasil setelah wasit meninjau insiden handball Koni De Winter di kotak penalti AC Milan melalui VAR.

Hasil pemeriksaan memastikan bola mengenai tangan De Winter yang terangkat. Bournemouth pun mendapatkan hadiah penalti.

Justin Kluivert yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Putra mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert itu melepaskan tendangan mendatar ke sudut bawah gawang untuk membawa Bournemouth unggul 1-0.

AC Milan berusaha memberikan perlawanan, tetapi kesulitan mengembangkan permainan di tengah tekanan tuan rumah. Maignan sempat menggagalkan dua tembakan Ryan Christie dan mengamankan upaya Evanilson.

Kiper asal Prancis itu juga bekerja keras menghadapi tembakan rendah Hill yang memantul di permukaan lapangan licin. Maignan berhasil menghalau bola hingga keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok.

Namun, situasi setelah sepak pojok justru menjadi awal petaka bagi AC Milan.

Mike Maignan Dikartu Merah, AC Milan Kehilangan Kendali

Dalam perebutan posisi di kotak penalti, Maignan mendorong wajah Tyler Adams menggunakan kedua tangannya. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah kepada sang kiper.

Keputusan tersebut tetap dipertahankan setelah melalui pemeriksaan VAR. AC Milan pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: ESPN, UEFA
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persipura vs Persiba: Mutiara Hitam Diunggulkan, Tamu Tertekan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persipura vs Persiba: Mutiara Hitam Diunggulkan, Tamu Tertekan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.14 WIB

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: Sama Produktif, Kedua Tim Berpeluang Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: Sama Produktif, Kedua Tim Berpeluang Imbang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore