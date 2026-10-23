Kylian Mbappe Sebut Permainan Real Madrid Sempurna saat Kalahkan RB Leipzig

Kylian Mbappe saat laga kemenangan Real Madrid lawan RB Leipzig. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Kylian Mbappe sebut permainan Real Madrid sempurna saat mengalahkan RB Leipzig di pertandingan ketiga Liga Champions.
Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Kamis (22/10).
Meski meraih kemenangan, Kylian Mbappe tidak ingin Real Madrid cepat puas.
Dia senang dengan cara timnya bermain dan berharap terus meraih kemenangan.
"Ini adalah malam yang luar biasa bagi kami. Tetapi ketika Anda bermain untuk Real Madrid, itu tidak pernah cukup, Anda harus berusaha lebih," papar Kylian Mbappe.
"Kami senang dengan cara kami bermain tetapi kami membutuhkan lebih banyak dan pertandingan ini harus mengarah pada lebih banyak kemenangan," kata Kylian Mbappe yang dikutip laman resmi UEFA.
Kapten timnas Prancis tersebut memuji permainan menyerang Real Madrid.
Mbappe bahkan berharap Los Blancos bisa mencetak lebih banyak gol saat mengalahkan RB Leipzig.
"Secara ofensif, ketika kami menguasai bola, kami bermain dengan baik, kami menciptakan banyak peluang," ungkap Mbappe.
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