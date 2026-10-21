Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.41 WIB

Javier Alberola Rojas Jadi Wasit El Clasico, Real Madrid atau Barcelona yang Diuntungkan?

Javier Alberola Rojas ditunjuk memimpin El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. (@javier_alberola_rojas) - Image

Javier Alberola Rojas ditunjuk memimpin El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. (@javier_alberola_rojas)

JawaPos.com - Javier Alberola Rojas dikabarkan akan memimpin El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona pada Minggu (25/10).

Penunjukan wasit tersebut berpotensi menjadi sorotan, terutama karena pertandingan kali ini memiliki taruhan besar bagi kedua tim.

Menurut laporan jurnalis Edu Garcia yang dikutip Alfredo Martinez, Alberola Rojas akan mendapat tugas mengawasi duel dua rival abadi tersebut.

Real Madrid tertinggal enam poin dari Barcelona di klasemen dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka dalam persaingan gelar.

Real Madrid sebelumnya beberapa kali menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan perwasitan dalam pertandingan melawan Atletico Madrid dan Villarreal.

Rekor Alberola Rojas Bersama Real Madrid dan Barcelona

Alberola Rojas telah menjadi wasit La Liga sejak 2017 dan dikenal memiliki pendekatan yang relatif lunak dalam memimpin pertandingan.

Dalam pertandingan yang dipimpinnya, Real Madrid mencatatkan 12 kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan (63 persen kemenangan).

Sementara itu, Barcelona memiliki rekor yang lebih baik dengan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam 13 pertandingan bersama Alberola Rojas (77 persen menang).

El Clasico musim ini akan menjadi pengalaman pertama Alberola Rojas memimpin duel kompetitif antara Real Madrid dan Barcelona.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang El Clasico, Barcelona Kembali Kehilangan Pemain karena Cedera saat Lawan PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang El Clasico, Barcelona Kembali Kehilangan Pemain karena Cedera saat Lawan PSG

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.38 WIB

Real Madrid Siapkan Rencana Kejutan untuk Kalahkan Barcelona di El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Siapkan Rencana Kejutan untuk Kalahkan Barcelona di El Clasico

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.32 WIB

Jose Mourinho Tentang Vinicius Junior: Tidak Ada Pemain yang Tak Tergantikan di Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Tentang Vinicius Junior: Tidak Ada Pemain yang Tak Tergantikan di Real Madrid

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore