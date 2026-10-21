Javier Alberola Rojas Jadi Wasit El Clasico, Real Madrid atau Barcelona yang Diuntungkan?

Javier Alberola Rojas ditunjuk memimpin El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. (@javier_alberola_rojas)
JawaPos.com - Javier Alberola Rojas dikabarkan akan memimpin El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona pada Minggu (25/10).
Penunjukan wasit tersebut berpotensi menjadi sorotan, terutama karena pertandingan kali ini memiliki taruhan besar bagi kedua tim.
Menurut laporan jurnalis Edu Garcia yang dikutip Alfredo Martinez, Alberola Rojas akan mendapat tugas mengawasi duel dua rival abadi tersebut.
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Real Madrid tertinggal enam poin dari Barcelona di klasemen dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka dalam persaingan gelar.
Real Madrid sebelumnya beberapa kali menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan perwasitan dalam pertandingan melawan Atletico Madrid dan Villarreal.
Alberola Rojas telah menjadi wasit La Liga sejak 2017 dan dikenal memiliki pendekatan yang relatif lunak dalam memimpin pertandingan.
Dalam pertandingan yang dipimpinnya, Real Madrid mencatatkan 12 kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan (63 persen kemenangan).
Sementara itu, Barcelona memiliki rekor yang lebih baik dengan 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam 13 pertandingan bersama Alberola Rojas (77 persen menang).
El Clasico musim ini akan menjadi pengalaman pertama Alberola Rojas memimpin duel kompetitif antara Real Madrid dan Barcelona.
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