Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk: Nerazzurri Bidik Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Inter Milan akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027. Nerazzurri, julukan Inter Milan, mengusung misi bangkit untuk mengakhiri tren negatif di kompetisi elite antarklub Eropa tersebut.

Inter Milan dijadwalkan menjamu Shakhtar Donetsk di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Kamis (22/10/2026) dini hari WIB. Pertandingan yang dimulai pukul 02.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini.

Inter Milan menelan hasil mengecewakan dalam dua pertandingan awal. Tim asuhan Cristian Chivu tersebut kalah 1-2 dari Real Madrid sebelum takluk 3-4 dari Club Brugge.

Dua kekalahan itu membuat Inter belum mengoleksi poin dan menempati posisi ke-29 klasemen sementara fase liga. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Nerazzurri untuk segera kembali ke jalur kemenangan.

Meski demikian, performa Inter di kompetisi domestik masih menjanjikan. Nerazzurri mengoleksi 19 poin dari tujuh pertandingan Serie A, hasil enam kemenangan dan satu kali imbang.

Teranyar, Inter mengalahkan Bologna dengan skor 3-1 pada akhir pekan lalu. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Nerazzurri untuk menghadapi Shakhtar di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Shakhtar Donetsk datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka mengawali kampanye Liga Champions dengan hasil imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven, kemudian menaklukkan AEK Athens dengan skor 3-1.

Tim asuhan Arda Turan itu juga berupaya mempertahankan momentum positif setelah meraih kemenangan atas Kolos di kompetisi domestik. Shakhtar pun memiliki modal berupa empat poin dari dua pertandingan awal fase liga Liga Champions.

Prediksi Skor Inter Milan vs Shakhtar Donetsk Inter Milan memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan saat menghadapi Shakhtar Donetsk. Dari tujuh pertemuan di kompetisi Eropa, Nerazzurri mencatatkan tiga kemenangan dan empat hasil imbang tanpa pernah kalah.