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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 04.39 WIB

Putra Cristiano Ronaldo, Resmi Dipanggil Timnas Portugal U-17 untuk Kualifikasi Kejuaraan Eropa

Cristiano Ronaldo Jr (Bein Sports) - Image

Cristiano Ronaldo Jr (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo Júnior mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Portugal U-17 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang, sebagaimana diumumkan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Putra sulung Cristiano Ronaldo tersebut masuk dalam daftar 23 pemain yang akan menghadapi Andorra pada 11 November, Bulgaria pada 14 November, dan Serbia pada 17 November.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan pertama bagi pemain berusia 16 tahun tersebut untuk memperkuat Portugal U-17 setelah sebelumnya menunjukkan perkembangan positif bersama kelompok usia yang lebih muda.

Pemain yang akrab disapa Cristianinho itu berposisi sebagai pemain sayap dan saat ini tergabung dalam akademi Al Nassr di Arab Saudi, klub tempat ayahnya berkarier.

Sebelumnya, anak sulung Ronaldo tersebut tampil bersama Portugal U-15 dan mencetak dua gol pada final turnamen yang berhasil dimenangkan timnya, kemudian melanjutkan kiprahnya bersama Portugal U-16.

Bersama kelompok usia tersebut, Cristiano Júnior berhasil meraih dua gelar kompetisi lainnya serta mencatatkan tiga gol dalam sembilan pertandingan.

Sementara Cristiano Júnior bersiap menjalani debut bersama Portugal U-17, perhatian juga tertuju pada kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali memperkuat tim nasional senior.

Pemain berusia 41 tahun itu sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan Portugal akibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus dan menjalani hukuman skorsing selama 30 hari serta denda EUR 255 atau sekitar Rp4,9 juta.

Skuad senior Portugal dijadwalkan diumumkan pada Jumat mendatang, sehingga masih belum diketahui apakah Ronaldo akan kembali mendapat panggilan untuk pertandingan internasional berikutnya.

Editor: Hanny Suwindari
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