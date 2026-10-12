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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 12.16 WIB

Nathan Tjoe-A-On Main 81 Menit, Willem II Kalah 1-3 di Markas Utrecht

Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu starter Willem II saat menghadapi Utrecht. (Willem II) - Image

Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu starter Willem II saat menghadapi Utrecht. (Willem II)

JawaPos.coom - Willem II yang diperkuat pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, menelan kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Utrecht dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Belanda 2026/27 di Stadion Galgenwaard, pada Minggu (11/10).

Nathan Tjoe-A-On tampil sebagai starter dan bermain selama 81 menit sebelum diganti Alessandro Ciranni.

Utrecht meraih kemenangan melalui dua gol Yoann Cathline, serta gol Angel Alarcon pada menit ke-90+2.

Sementara itu, satu-satunya gol Willem II dicetak Jaden Slory pada menit ke-60.

Kemenangan itu membawa Utrecht naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara.

Willem II masih terpuruk di posisi ke-18 dengan hanya mengoleksi dua poin, demikian laman resmi Eredivisie seperti diilansir dari Antara.

Nathan dipercaya mengisi posisi bek kiri dalam formasi pertahanan Willem II bersama Hidde ter Avest, Finn Stam, dan Maxim Dekker.

Penampilan itu menjadi salah satu agenda penting bagi Nathan setelah enam hari sebelumnya turut mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Utrecht tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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