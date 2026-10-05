Prediksi Skor Jepang vs Selandia Baru: Samurai Biru Diunggulkan di Final

JawaPos.com– Jepang akan menghadapi Selandia Baru pada final Kirin Cup 2026 di Stadion Nasional, Tokyo, Senin (5/10/2026) mulai pukul 17.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jepang untuk menutup rangkaian Kirin Cup 2026 dengan trofi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Samurai Biru juga memiliki sejumlah modal yang membuat mereka lebih diunggulkan dibandingkan Selandia Baru.

Salah satu faktor yang mencolok adalah perbedaan posisi kedua negara dalam ranking FIFA.

Berdasarkan data Japan Football Association (JFA) per 20 Juli 2026, Jepang berada di peringkat ke-17 dunia. Sementara itu, Selandia Baru menempati posisi ke-86.

Perbedaan ranking tersebut menunjukkan adanya jarak berdasarkan performa kedua tim di level internasional. Namun, posisi di ranking FIFA tentu bukan jaminan pertandingan akan berjalan mudah bagi Jepang.

Selandia Baru tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan. Terlebih, All Whites datang ke Jepang dengan status sebagai salah satu wakil yang berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selandia Baru tampil cukup meyakinkan. Mereka mampu memenangi lima pertandingan yang dijalani, mencetak 29 gol dan hanya kebobolan satu gol.

Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Selandia Baru bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki lini depan produktif sekaligus pertahanan yang cukup solid.

Jepang sendiri harus bekerja keras untuk mencapai final Kirin Cup 2026. Samurai Biru menghadapi Ekuador pada pertandingan sebelumnya yang berlangsung di International Stadium Yokohama pada Kamis (1/10/2026).