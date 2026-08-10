Jamie Vardy Kembali? West Ham United Siap Sambut Sang Legenda!

JawaPos.com - Jamie Vardy berpeluang kembali meramaikan sepak bola Inggris setelah West Ham United dikabarkan tertarik memantau situasi sang penyerang. Striker berusia 39 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Cremonese.

West Ham disebut sedang mencari tambahan pemain di lini depan untuk menghadapi musim 2026/2027. The Hammers baru saja terdegradasi dari Premier League dan kini harus menjalani persaingan di Championship.

Klub asal London tersebut memiliki ambisi besar untuk segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Karena itu, tambahan pemain berpengalaman seperti Vardy dinilai bisa menjadi salah satu opsi menarik.

Menurut laporan Sky Sports, West Ham terus mengikuti perkembangan situasi Vardy setelah pemain asal Inggris tersebut mengakhiri kariernya bersama Cremonese. Belum ada keputusan mengenai klub berikutnya yang akan menjadi pelabuhan sang striker.

Vardy sebelumnya menghabiskan musim lalu di Italia bersama Cremonese. Meski usianya sudah mendekati 40 tahun, ia masih mampu memberikan kontribusi dengan mencetak tujuh gol dari 29 penampilan di Serie A.

Sayangnya, catatan tersebut belum mampu membantu Cremonese bertahan di kompetisi kasta tertinggi Italia. Klub tersebut akhirnya harus menerima kenyataan turun kasta pada akhir musim.

Jika bergabung dengan West Ham, Vardy akan kembali ke lingkungan yang sudah sangat dikenalnya. Ia memiliki pengalaman panjang di sepak bola Inggris, termasuk ketika membawa Leicester City menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Premier League.

Vardy menjadi bagian penting dari Leicester saat klub tersebut secara mengejutkan memenangkan gelar Premier League pada musim 2015/2016. Dalam 13 tahun bersama The Foxes, ia mencatatkan 145 gol dalam 342 pertandingan Premier League.