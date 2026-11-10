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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 11 November 2026 | 04.21 WIB

Unai Emery Kecam Gol Penyama Kedudukan Manchester United: Pertandingan Seharusnya Selesai

Pelatih Aston Villa Unai Emery kritik gol penyama Manchester United. (Bein Sports) - Image

Pelatih Aston Villa Unai Emery kritik gol penyama Manchester United. (Bein Sports)

JawaPos.com – Pelatih Aston Villa, Unai Emery, memberikan penjelasan dingin mengenai aksi WO (walk-out) atau kepergiannya yang cepat dari pinggir lapangan saat Manchester United mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pertandingan, Minggu lalu.

Gol-gol telat dari Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan dan mengakhiri laga dengan hasil imbang dramatis 4-4 di Old Trafford. Hasil ini membuat Villa sangat menyesali kegagalan mereka mempertahankan keunggulan dua gol yang sempat didapat.

Emery menegaskan bahwa gol penyama kedudukan United "tidak adil" terkait waktu tambahan, sekaligus menjelaskan alasan di balik aksinya yang langsung berjalan masuk ke kamar ganti.

Melansir ESPN, sambil menekankan bahwa tindakannya itu bukan karena emosi, Emery menyampaikan pandangannya kepada Sky Sports.

"Mereka mencetak gol di menit ke-96. Ada tambahan waktu enam menit. Pertandingan sudah hampir berakhir."

Ketika didesak lebih lanjut oleh awak media, Emery yang tampak makin frustrasi memberikan tanggapan menohok: "Tolonglah. Mereka mencetak gol di menit ke-96 – Anda mengajukan pertanyaan yang sudah saya tinggalkan sebelumnya. Itu adalah menit ke-96 dan 30 detik ketika kami memulai pertandingan."

"Bahasa Inggris saya kurang bagus, tetapi apakah ini jelas atau tidak?" sambungnya.

Emery kemudian bertanya dengan nada sinis apakah masih ada "pertanyaan lagi" sebelum akhirnya mendoakan yang terbaik untuk reporter tersebut dan beralih ke topik pembahasan berikutnya.

Sebelum insiden tersebut, pelatih asal Spanyol itu juga sempat mengulas performa anak asuhnya secara keseluruhan sepanjang laga.

Editor: Edi Yulianto
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