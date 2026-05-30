Raheem Sterling Diamankan Usai Terlibat Kecelakaan, Diduga Mengemudi di Bawah Pengaruh Obat

JawaPos.com - Mantan pemain Chelsea Raheem Sterling dilaporkan telah ditangkap atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pemain berusia 31 tahun itu ditahan atas sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk mengemudi dalam kondisi tidak layak akibat pengaruh obat, berkendara secara berbahaya, kepemilikan obat terlarang kelas C, serta gagal memberikan sampel kepada pihak berwenang.

Penangkapan Sterling terjadi setelah sebuah mobil Lamborghini yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan di ruas M3, Hampshire, pada Kamis (28/5) pagi waktu setempat. Kepolisian Hampshire mengonfirmasi laporan insiden diterima sesaat sebelum pukul 09.00 pagi di jalur selatan dekat persimpangan Minley.

Dalam pernyataan resminya yang dilansir dari The Athletic, pihak kepolisian menyebutkan bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Namun, pengemudi kendaraan yang diidentifikasi sebagai pria berusia 31 tahun asal Berkshire, langsung diamankan guna penyelidikan lebih lanjut.

Sterling saat ini telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu proses penyelidikan yang masih berlangsung. Hingga saat ini, perwakilan sang pemain menolak memberikan komentar terkait insiden tersebut.

Kasus hukum itu semakin memperburuk situasi karier Sterling yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan signifikan. Pemain sayap itu saat ini bermain untuk klub liga Belanda Feyenoord dan baru bergabung pada Februari 2026. Sebelumnya, Sterling mengakhiri kontrak lebih awal dengan Chelsea setelah melalui masa peminjaman ke Arsenal.

Sementara itu, selama paruh kedua musim 2025/2026, Sterling hanya mencatatkan delapan penampilan di Eredivisie bersama Feyenoord. Sterling sendiri sebenarnya dikenal sebagai salah satu pemain top Liga Inggris. Sterling mencatatkan 396 penampilan di Premier League sejak memulai karier profesionalnya bersama Liverpool sebelum pindah ke Manchester City pada 2015. Bersama City, Sterling meraih empat gelar liga domestik.

Pada musim panas 2022, Sterling bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer mencapai GBP 47,5 juta (sekitar Rp 1,1 triliun). Namun, performa yang menurun membuatnya sempat dipinjamkan ke Arsenal pada musim 2024/2025. Sepulang dari masa peminjaman, Sterling kesulitan mendapatkan tempat di bawah pelatih saat itu, Enzo Maresca.